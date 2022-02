Benfica B empata em Chaves e isola-se provisoriamente na liderança

Redação com Lusa

Com o empate na abertura da 24.ª jornada, os lisboetas somam 47 pontos, mas um que do que o Casa Pia, que no sábado visita o Sporting da Covilhã

O Benfica B isolou-se hoje provisoriamente na liderança da Liga SABSEG ao empatar 1-1 na deslocação ao Desportivo de Chaves, que foi perdulário e falhou o assalto ao topo da tabela.

Com o empate na abertura da 24.ª jornada, os lisboetas somam 47 pontos, mas um que do que o Casa Pia, que no sábado visita o Sporting da Covilhã.

O Desportivo de Chaves isolou-se no terceiro lugar com 44 pontos e elevaram para 12 os jogos sem derrotas, com nove vitórias.

O "braço de ferro" entre duas equipas do topo da tabela mostrou duas ideias de jogo diferentes, com os "encarnados" a procurarem surpreender a equipa da casa através de reposições de bola e saídas para o ataque em velocidade.

Com mais posse de bola, os transmontanos só pecaram na finalização para se adiantarem no marcador.

Entre os vários ataques, aos oito minutos, Juninho falhou na área uma jogada ao primeiro toque, e, aos 36, João Teixeira disparou ao poste.

A velocidade dos jovens benfiquistas deu frutos pouco depois do início do segundo tempo, com Henrique Araújo a lançar em profundidade Henrique Pereira que fintou o guarda-redes e "disparou" a contar para a baliza deserta, aos 56 minutos.

Mas a vantagem foi rapidamente anulada, aos 59 minutos, através de uma bola parada em que João Teixeira serviu Luís Rocha para o empate.

A toada do encontro manteve-se semelhante, apesar das muitas mexidas dos técnicos, mas a equipa da casa continuou desastrada no último terço.

A situação flagrante na reta final pertenceu mesmo ao Benfica B, com Henrique Pereira novamente em plano superior a fazer tudo sozinho e a servir Umaro Embaló que falhou em boa posição, aos 80.