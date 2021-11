Benfica B é travado pelo Mafra e vê o Casa Pia aproximar-se na frente da Liga SABSEG

Águias sentiram, pela primeira vez em casa, o sabor da derrota após quatro rondas vitoriosas e têm, agora, apenas mais dois pontos do que a concorrência mais direta

O Mafra foi, este domingo, ao reduto do Benfica B vencer, por 3-1, em jogo da 11.ª jornada da Liga SABSEG, resultado que permitiu aos mafrenses quebrar um ciclo de seis jogos sem ganhar e que colocou as águias a uma distância menor dos vice-líderes.

Mesmo averbando a segunda derrota na prova derrota, os benfiquistas, que vinham de quatro triunfos consecutivos, mantêm-se na liderança da competição com 23 pontos, agora mais dois que os segundos Casa Pia e Rio Ave.

Os golos do encontro foram marcados do Bura, pelo Mafra, e Filipe Cruz, pelo Benfica B, na primeira parte, enquanto Gui Ferreira, de grande penalidade, e Vítor Gabriel fizeram os tentos que deram os três pontos aos forasteiros no Seixal.

Apesar de ter entrado em campo com menos 10 pontos na tabela do que o adversário, o Mafra conseguiu esbater por completo essa diferença em campo, apresentando-se sem complexos e buscando desde o apito inicial a baliza de Svilar.

Depois de, aos cinco minutos, ter cabeceado ao lado do poste esquerdo da baliza benfiquista, o defesa Bura foi mais eficaz, aos nove, quando, na sequência de um canto na direita, conseguiu rodopiar no interior da área e rematar colocado para o 1-0 dos mafrenses.

Em desvantagem no marcador, a resposta do líder da competição não tardou. Aos 12 minutos, num livre direto cobrado de forma exímia por Filipe Cruz, num remate colocado ao ângulo superior esquerdo, as "águias" repuseram a igualdade (1-1).

A partida manteve-se equilibrada até ao intervalo com ambos os conjuntos a acercarem-se com perigo das áreas contrárias. Aos 27 minutos, após contra-ataque conduzido por Rodrigo Martins, o atacante só não fez golo para o Mafra devido a defesa atenta de Svilar. Volvidos dois minutos foi a vez do benfiquista Umaro Embaló rematar forte sobre a trave da baliza de Miguel Santos.

No segundo tempo, o Mafra foi a melhor equipa e conseguiu materializar esse ascendente com dois golos. O 2-1 foi alcançado na sequência de uma grande penalidade cometida por Filipe Cruz sobre Rodrigo Martins. Da marca dos 11 metros, aos 66 minutos, Gui Ferreira recolocou o Mafra na frente do marcador.

Aos 81, os comandados de Ricardo Sousa fizeram ampliaram a vantagem para 3-1 por intermédio de Vítor Gabriel que surgiu ao segundo poste a encostar para o golo, após assistência de Rodrigo Martins, que rubricou uma excelente exibição cotando-se como melhor elemento em campo.