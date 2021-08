Benfica B cimenta liderança da Liga SABSEG ao vencer Trofense

Martim Neto e Henrique Araújo puseram a equipa encarnada a vencer antes do intervalo. Bruno Almeida trouxe indefinição ao marcador e Matheus Índio... desespero

O Benfica B isolou-se à condição, este domingo, na liderança da Liga SABSEG, ao vencer o Trofense, por 2-1, em partida da terceira jornada da competição, pelo que continua 100% vitorioso.

Superiores em todos os momentos da primeira parte, as "águias", que marcaram através de Martim Neto e Henrique Araújo, chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, vantagem que era lisonjeira para o conjunto da Trofa que nesse período não mostrou argumentos para contrariar o domínio dos anfitriões.

Os planos do Trofense começaram a ruir logo aos quatro minutos quando Martim Neto inaugurou o marcador para os benfiquistas na recarga a um primeiro remate de Henrique Araújo, avançado que, aos 35 minutos, ampliou a vantagem num cabeceamento fulgurante, após assistência de Umaro Embaló.

O domínio do Benfica B no primeiro tempo foi de tal modo claro que o resultado só não era mais expressivo porque o remate de Martim Neto, aos 21 minutos, ter acertado no poste esquerdo da baliza de Rogério Santos, que aos 18 e 29 minutos, respetivamente, se opôs a remates de Paulo Bernardo e Filipe Cruz.

No segundo tempo, o Trofense entrou mais pressionante e dinâmico, conseguindo criar muitas dificuldades aos benfiquistas. O golo de Bruno Almeida, aos 50 minutos, confirmou a boa reação dos comandados de Rui Duarte, que viu Matheus Índio, aos 79 minutos, desperdiçar de forma incrível o golo que daria a igualdade à sua equipa, que sofreu a primeira derrota na prova.

Com o triunfo por 2-1, o Benfica B soma agora nove pontos em três jornadas e fica à espera do desfecho do jogo entre Vilafranquense e Covilhã para saber se termina a ronda com a companhia dos serranos na liderança da prova.

Com dois empates e uma derrota, por sua vez, o Trofense soma dois pontos até agora e ocupa a 13.ª posição da classificação da liga secundária.