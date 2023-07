Avançado é reforço do Fortuna Sittard.

Menaour Belkheir, que jogou as últimas duas épocas ao serviço do Vilafranquense, vai representar os neerlandeses do Fortuna Sittard, da primeira divisão. O avançado francês, que fez a formação no Inter de Milão e em Portugal, além dos ribatejanos, jogou também na Sanjoanense e Leixões.

Nos Países Baixos, terá Nuno Pinto como companheiro de equipa.