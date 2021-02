Belenenses cede Edi Semedo por empréstimo ao Mafra

Edi Semedo em disputa de bola com Vertonghen

Jovem avançado português vai atuar no clube da II Liga até ao fim desta época desportiva, sob orientação do técnico Filipe Cândido

O avançado Edi Semedo vai jogar pela equipa do Mafra até final da temporada. O clube da II Liga chegou a acordo com o Belenenses para a cedência do dianteiro, de 22 anos de idade, e a transferência foi oficializada esta segunda-feira.

Até ao momento nesta época, Edi Semedo disputou 13 jogos pela formação que atua no Estádio do Jamor e apontou somente um golo. Pela equipa sub-23 dos azuis, o avançado marcou três golos em cinco jogos.

Edi Semedo mudou-se para o Belenenses SAD no início da época passada, após desvincular-se do Benfica, clube no qual cumpriu grande parte da etapa formativa.