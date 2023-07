Belenenses pede ajuda financeira aos sócios: "É a primeira vez que faço um apelo..."

Patrick Morais de Carvalho, presidente do clube, apelou aos sócios para que contribuam financeiramente na medida do possível, ajudando o clube a adaptar-se às exigências dos campeonatos profissionais.

Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses, que vai disputar a II Liga em 2023/24, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para pedir ajuda financeira aos sócios, com vista a que o clube consiga adaptar-se às exigências dos campeonatos profissionais ao nível das infraestruturas.

"Com a chegada da nossa equipa de futebol aos campeonatos profissionais as exigências regulamentares obrigam a um forte investimento financeiro por parte do clube nas suas infraestruturas. Tudo tem sido articulado de forma muito positiva entre o clube, a Liga, a APVCD, as forças policiais e de socorro. Não temos tido mãos a medir e vamos ter a capacidade de dar resposta", começou por escrever, antes do apelo à ajuda dos sócios, por via do pagamento de uma quota suplementar única.

"Em 9 anos de presidência do clube é a primeira vez que faço um apelo aos sócios do clube para que na medida das suas possibilidades colaborem com o pagamento da quota suplementar que for de acordo com as suas possibilidades. Forte abraço a todos, Com a certeza de vencer!", completou.