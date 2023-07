Cain Attard é lateral e tem 28 anos.

O lateral-direito Cain Attard, 28 anos, é o mais recente reforço do Belenenses e chega do futebol maltês, onde jogava no Birkirkara, que o ano passado venceu a Taça daquele país.

O mais recente reforço belenense já foi 18 vezes internacional por Malta e também já jogou nas competições europeias, nomeadamente nas pré-eliminatórias da Liga Europa e Liga Conferência.