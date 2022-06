Belenenses e FC Porto vão dividir soma da transferência de Afonso Sousa

Médio português ruma ao Lech Poznan, da Polónia.

Afonso Sousa prepara-se para deixar o Belenenses e assinar pelo Lech Poznan, da Polónia.

O JOGO apurou que o acordo entre o campeão polaco e a SAD belenense está praticamente finalizado, num negócio que ronda o milhão de euros. Contudo, a formação lisboeta só vai receber metade desse valor, dado que partilha o passe do médio-ofensivo, de 22 anos, com o FC Porto.

Este valor é mais baixo do que o inicialmente pretendido pelos dois clubes que dividem o passe do internacional sub-21 português, mas o negócio acabou por avançar dadas as dificuldades financeiras da SAD belenense. O criativo também era pretendido pelos gregos do Olympiacos, treinados pelo português Pedro Martins.

Em dois anos , Afonso Sousa participou em 69 partidas e apontou cinco golos.