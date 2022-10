Balneário do Feirense abre-se para um torneio de FIFA e a animação é muita

Clube de Santa Maria da Feira divulga os melhores momentos da competição.

O Feirense já habitou os adeptos a conteúdos bastante criativos nas redes sociais e, desta vez, organizou um torneio do FIFA 23 em pleno balneário. Ontem foi anunciada uma "promo", esta sexta-feira e sábado haverá vídeos dos melhores momentos da competição.

Fora das quatro linhas também é possível participar num Giveaway na página da SAD do Feirense e o vencedor ganha um jogo FIFA 23 no formato que escolher - PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox ou PC. Uma iniciativa que marca uma parceria recente com a Gaming Replay.