Balla Sangaré dá vitória ao Vilafranquense já na compensação

Balla Sangaré encerra jejum de vitórias do Vilafranquense já na compensação

A formação da casa averbou o terceiro desaire consecutivo

Um golo de Sangaré, aos 90+3 minutos, permitiu ao Vilafranquense vencer no reduto do Torreense por 1-0, no jogo inaugural da 13.ª jornada da II Liga SABSEG, e regressar aos triunfos sete jornadas depois.

Com o triunfo em Torres Vedras, a equipa de Vila Franca de Xira, que não vencia desde a sexta jornada, sobe, provisoriamente, ao quarto lugar, com 21 pontos, enquanto a formação da casa, que averbou o terceiro desaire consecutivo, ocupa a 15.ª posição, com 10 pontos.

Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - Vilafranquense, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Balla Sangaré, 90+3 minutos.

Torreense: Vágner, Nuno Campos, João Afonso, Gustavo Marques, Keffel, Juan Balanta (Duarte Carvalho, 80), Guilherme Morais, João Lameira (Cícero Alves, 62), Frédéric Maciel (Midana Sambú, 62), Picas (Diego Raposo, 89) e João Vieira (João Oliveira, 80).

(Suplentes: Carlos Henriques, Midana Sambú, Diego Raposo, João Oliveira, Rui Silva, Duarte Carvalho, João Paulo, Neneco Renteria e Cícero Alves).

Treinador: Pedro Moreira.

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Anthony Correia, Gabriel Pereira, Eric Veiga, Luís Silva, André Ceitil, Idrissa Dioh (Umaro Baldé, 80), Edson Farias (Balla Sangaré, 65), Bernardo Martins e João Mário (Leandro Tipote, 65).

(Suplentes: Fábio Duarte, Kike Hermoso, Balla Sangaré, Suliman, Umaro Baldé, Ricardo Dias, Sílvio, Idrisa Sambú e Leandro Tipote).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Frédéric Maciel (43), João Lameira (50), Balla Sangaré (70), Leandro Tipote (81), Luís Silva (82), Léo Alaba (88) e Bernardo Martins (90+1).