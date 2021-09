Baiano regressa ao futebol português para representar o Nacional

Redação com Lusa

Este é um regresso a Portugal do defesa de 34 anos, que se encontrava sem clube.

O lateral-direito brasileiro Baiano é o mais recente reforço do Nacional, equipa da II Liga, anunciou hoje o clube madeirense, tendo assinado um contrato válido até ao final da temporada.

Este é um regresso a Portugal do defesa de 34 anos, que se encontrava sem clube, depois de ter representado o Belenenses na temporada de 2008/2009, a que se seguiram Paços de Ferreira e Braga.

Pelo Braga conquistou uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

Atuou ainda nos espanhóis do Rayo Vallecano em 2017/2018 e nos turcos do Alanyaspor por duas épocas, 2018/2019 e 2019/2020, antes de regressar ao Brasil, onde jogou na época passada no Grémio de Anápolis, conquistando o campeonato goiano.