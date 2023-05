B SAD vence Leixões em Matosinhos e respira um pouco melhor

Equipa lisboeta deixou os lugares de despromoção com estes três pontos.

A B SAD venceu esta sexta-feira, fora, o Leixões, por 2-0, em jogo da 31.ª jornada da II Liga, e deixou, assim, os lugares de despromoção, ocupando agora o 15.º posto.

Derrotada em casa pelo Covilhã na ronda anterior, equipa lisboeta caiu para o 17.º lugar, com 27 pontos, e chegou a este encontro sob grande pressão, mas saiu-se bem do teste em Matosinhos e regressou a casa com três pontos que lhe permitem respirar melhor.

John Kelechi fez o 1-0 de cabeça, aos 71 minutos, no seguimento de um livre no lado esquerdo do seu ataque, e João Lima fez o segundo golo, aos 90+6, a concluir um contra-ataque conduzido por Yaya, que substituíra Samuel Lobato, aos 82.

O Leixões sofreu a segunda derrota consecutiva perante o seu público e, por isso, marcou passo, permanecendo no 12.º lugar, com 36 pontos.

Os locais, que saíram deste jogo a queixar-se fortemente da arbitragem, começaram melhor e ganharam dois cantos nos dois primeiros minutos do jogo, mas esses bons sinais duraram pouco e não produziram consequências, já que o Belenenses fez-lhes frente sem dificuldades de maior.

O encontro desenrolou-se em ritmo baixo, com o Leixões a ter mais iniciativa e os visitantes cautelosos e sem capacidade para criar problemas à defesa adversária, sendo que o primeiro sinal de perigo ocorreu aos 32 minutos, num cabeceamento de João Lima.

A primeira má notícia para o Leixões foi a expulsão de Wakaso, que derrubou Samuel Lobato. Nessa altura, já com o intervalo à vista, a B SAD estava a ter mais bola e a conseguir sair mais vezes do seu meio-campo, uma tendência que manteve na segunda parte, tendo-se agravado aos 71 minutos, com um livre de Jefferson, que John Kelechi transformou em golo com um cabeceamento colocado.

Cinco minutos depois, o guarda-redes da B SAD, Gonçalo Tabuaço, saiu a um cruzamento, falhou a intervenção e terá atingido Agostinho. O árbitro nada assinalou, mas para os leixonenses ficou por marcar uma grande penalidade.

Mesmo com menos um jogador, o Leixões forçou a B SAD a recuar e acabou por ser surpreendido por um contra-ataque já nos segundos finais. Yaya impôs-se na no corredor esquerdo e serviu João Lima, que fez o resultado final.

O Leixões contestou a legalidade do segundo golo da B SAD, considerando que os dois jogadores que nele tiveram participação decisiva se encontravam posição irregular no início da jogada.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - B SAD, 0-2.

Ao intervalo: 0-0

Marcadores:

0-1, John Kelechi, 71 minutos.

0-2, João Lima, 90+6.

Equipas:

- Leixões: Igor Stefanovic, João Amorim (Miguel Ângelo, 72), Meira (Dasse, 78), Calasan, Joel (Moisés Conceição, 72), Wakaso, Fabinho, Rafa, Thalis, Morais (Zag, 67) e Agostinho.

(Suplentes: Ricardo Moura, Zag, Moisés Conceição, Pedro Coronas, Miguel Ângelo, Tomás Couto, Dasse, Bright e Adriano).

Treinador: Vítor Martins.

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, António Montez (Boni, 57), John Kelechi, Nuno Tomás, Jójó (Ageu, 57), Rúben Oliveira (Tavares, 88), Braima, Henrique, Chico (Jefferson, 57), Samuel Lobato (Yaya, 82) e João Lima.

(Suplentes: Dylan Silva, Yaya, Saramago, Jefferson, Tavares, Fofana, Ageu, Boni e Fabrício).

Treinador: Zé Pedro.

Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: cartão amarelo para António Montez (15), Morais (53), Samuel Lobato (58), Thalis (60), João Lima (80), John Kelechi (84) e Igor Stefanovic (90+1). Cartão vermelho direto para Wakaso (44).

Assistência: 1.234 espectadores.