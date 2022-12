B SAD vence Leixões e deixa a zona de descida na Liga SABSEG

Triunfo por dois golos sem resposta na ronda 14 do campeonato.

A B SAD voltou aos triunfos ao bater o Leixões por 2-0, em jogo da 14.ª jornada da II Liga, disputado em Oeiras. A BSAD adiantou-se no marcador com um golo de Castro (13 minutos), e já na segunda parte, Chico (53) fez o 2-0.

Com este triunfo, a B SAD deixa a zona de despromoção da tabela e, com 12 pontos, sobe ao 14.º posto da classificação, pondo fim a um ciclo de quatro jogos sem vencer na II Liga. Já o Leixões somou o segundo jogo consecutivo sem vencer e, com 19 pontos, pode ainda esta jornada ser ultrapassado no 10.º lugar.

Gozando de um ligeiro favoritismo à partida para este encontro, o Leixões entrou melhor no jogo e aos dois minutos criou o primeiro lance de perigo, num remate de Ben que Tabuaço deteve com segurança.

Com as duas equipas em busca do golo inaugural, a B SAD foi mais assertiva e aos 13 minutos Castro inaugurou o marcador. Depois de bom trabalho de Jójó no flanco direito, Jefferson cabeceou para defesa apertada de Beunardeau, mas a bola ficou à mercê de Tomás Castro, que encostou com facilidade para o fundo da baliza da equipa de Matosinhos, fazendo o seu terceiro golo no campeonato.

Já depois de uma interrupção forçada, motivada por uma falha elétrica no Estádio Nacional, Beunardeau assumiu o papel de salvador do Leixões e por três vezes negou o 2-0 aos "azuis". Aos 31, o guardião francês saiu aos pés de Kikas, quando o avançado apareceu isolado frente à baliza dos visitantes, aos 38, num voo espetacular, negou o golo a Jefferson, e dois minutos depois voltou a impedir o 2-0, em novo duelo com Jefferson, que de cabeça não conseguiu aumentar a vantagem da B SAD.

A segunda parte arrancou como fechou a primeira, com Beunardeau a colocar mais uma defesa na sua ficha de jogo, desta feita após livre de Castro colocado junto ao poste e que o francês enviou para canto.

Contudo, aos 53 nem o guarda-redes do Leixões valeu à equipa de Vítor Martins e a B SAD chegou mesmo ao 2-0, num lance de contra-ataque iniciado por Jefferson e que Chico finalizou, não tremendo no cara a cara com Beunardeau e dobrando a vantagem lisboeta.

Com uma vantagem mais confortável no marcador, a B SAD concedeu a iniciativa de jogo ao Leixões e foram então os "homens do mar" a estar mais perto da baliza adversária. Ainda assim, os "azuis" defenderam-se bem e por poucas vezes o Leixões teve a possibilidade de alvejar a baliza de Tabuaço.

A 15 minutos do final, uma vez mais, voltou a ser Beunardeau a manter o Leixões vivo no jogo, ao defender uma grande penalidade. Diogo Tavares foi travado em falta depois de uma boa jogada individual, mas na cobrança do castigo máximo Kikas não conseguiu enganar o guarda-redes do Leixões e o resultado manteve-se em 2-0 até ao apito final.

Jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.

B SAD - Leixões, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Castro, 13 minutos.

2-0, Chico, 53.

Equipas:

- B SAD: Gonçalo Tabuaço, Jójó, Boni, Nuno Tomás, Henrique, Braima (Samuel Lobato, 90+2), Chico (Tiago Lopes, 88), Rúben Oliveira, Castro (Tavares, 67), Jefferson (Yaya, 67) e Kikas (Coxixo, 90+2).

(Suplentes: Álvaro Ramalho, Yaya, Saramago, Danny, Tavares, Coxixo, Edgar, Samuel Lobato e Tiago Lopes).

Treinador: Nandinho.

- Leixões: Beunardeau, João Amorim (Paulo Alves, 56), Brunão, Calasan, Miguel Ângelo, Thalis (Agostinho, 56), Ben, Fabinho (Rafa, 78), João Oliveira (Morais, 56), Valente e Kiki (Erivaldo, 73).

(Suplentes: Stefanovic, Zag, Moisés Conceição, Erivaldo, Paulo Alves, Agostinho, Morais, Joel e Rafa).

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: Claúdio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Oliveira (40), Thalis (50), Boni (60) e Chico (66).

Assistência: Cerca de 200 espectadores.