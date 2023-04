B SAD e Académico de Viseu empatam e falham chegada aos diferentes objetivos

O Académico de Viseu mantém assim a quarta posição, com 49 pontos, a um da terceira, de acesso ao play-off de subida, ocupado pelo Estrela da Amadora, com menos um jogo, enquanto a B SAD está no 16.º lugar

A B SAD e o Académico de Viseu empataram este sábado, 1-1, um resultado insuficiente para as diferentes aspirações dos dois conjuntos na tabela classificativa da II Liga, ao fim de 28 jornadas realizadas.

No Estádio Nacional, em Oeiras, Fabrício apontou o golo da B SAD, aos 11 minutos, mas o Académico de Viseu reagiu através de André Clóvis, aos 22, num empate que impede o assalto dos viseenses ao terceiro lugar e dos lisboetas ao 15.º posto.

O Académico de Viseu mantém assim a quarta posição, com 49 pontos, a um da terceira, de acesso ao play-off de subida, ocupado pelo Estrela da Amadora, com menos um jogo, enquanto a B SAD está no 16.º lugar, com 27, somente a um do Nacional, primeira equipa em posição de manutenção direta e que ainda irá entrar em campo nesta ronda.

Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.

B SAD -- Académico de Viseu, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Fabrício, 11 minutos.

1-1, André Clóvis, 22.

Equipas:

B SAD: Gonçalo Tabuaço, António Montez, John Kelechi, Nuno Tomás, Jójó (Tavares, 78), Braíma (Yaya, 78), Rúben Oliveira, Henrique, Samuel Lobato (Chico, 71), Ageu (Jefferson, 57) e Fabrício (João Lima, 57).

(Suplentes: Dylan Silva, Bernardo Caldeira, Coxixo, Fofana, Yaya, Tavares, Chico, Jefferson e João Lima).

Treinador: Zé Pedro.

Académico de Viseu: Gril, Bandeira, André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa, Paná (Capela, 78), Toro (Rodrigo Pereira, 90+3), Messeguem, Quizera (Massimo, 61), Gauthier Ott e André Clóvis.

(Suplentes: Mbaye, Mesquita, Ícaro, Nduwarugira, Capela, Yuri Araújo, Massimo, Ramírez e Rodrigo Pereira).

Treinador: Jorge Costa.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Henrique (17), Jójó (26), Messeguem (28 e 90+4), Nuno Tomás (84), Jefferson (88) e Rúben Oliveira (88). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Messeguem (90+4).

Assistência: Cerca de 300 espectadores.