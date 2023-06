B SAD desce à Liga 3: "Toda a gente sabe a maneira como o plantel foi criado"

Declarações do treinador da B SAD, Zé Pedro, após o jogo BSAD-Vilaverdense (0-1), da segunda mão do play-off de acesso à II Liga

A descida: "Sensação má. Não conseguimos cumprir o objetivo, que era manter. É sempre uma descida. Toda a gente sabe como foram as condições, a maneira como o plantel foi criado, como as coisas se forem desenvolvendo ao longo do campeonato. Mas vou falar somente dos meus dois meses, que acabam por ser positivos e até gratificantes. Não descer direto foi muito gratificante por todas as dificuldades que a BSAD apresentou desde o início da época."

Um lado positivo: "Foi o que disse aos jogadores. Sabia que o desafio iria ser muito difícil, mas muito gratificante pelos jogadores, por ainda acreditarem, esta semana, que era possível lutar pelo objetivo. O que fica é que não conseguimos, mas também o lado positivo, que lhes agradeci."

Amargo: "Foram cinco jogos, até hoje, sem perder, coisa que a B SAD não tinha conseguido ao longo de toda a temporada e isso entra também naquilo que é gratificante. A verdade é que no jogo decisivo não conseguimos e acabámos por perder. Sei que foi a duas mãos, com casos de um lado, não tantos casos hoje, mas a verdade é que se resume ao facto de não termos conseguido. Fica esse amargo de boca porque estes jogadores mereciam outro desfecho.

Reunir: "O meu futuro passa por esta semana reunir-me com o presidente, que me disse que, fosse qual fosse o desfecho, gostaria que eu continuasse. Mas temos de olhar a tudo. Aos objetivos. Ao que foi e não foi. Vamos sentar-nos durante a semana e falaremos sobre o que é melhor para ambos".