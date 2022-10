B SAD deixa zona de despromoção e acentua crise do Torreense

Redação com Lusa

B SAD volta aos triunfos com golo de Kikas e deixa a zona de despromoção

Um golo de Kikas garantiu a vitória da BSAD diante do Torreense, por 1-0, em jogo da nona jornada da II Liga SABSEG, disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Com este resultado, a B SAD deixa a zona de despromoção, ocupando a 12.ª posição, com oito pontos, mais um do que o emblema azul-grená, que desceu uma posição e é agora 15.º classificado.

Aos 26 minutos, Kikas aproveitou um cruzamento de Tembeng para fazer o único golo do encontro, num lance em que o avançado - que já soma cinco remates certeiros no campeonato - ainda viu a primeira tentativa embater no poste esquerdo.

A B SAD regressa assim aos triunfos depois da última vitória para o campeonato ter sido conquistada na visita ao reduto do Nacional, por 3-1, à quinta jornada.

Já o emblema do Oeste, que na oitava jornada tinha vencido o Estrela da Amadora, por 1-0, averbou o sexto desaire em nove rondas já disputadas.

Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.

Torreense - BSAD, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Kikas, 26 minutos.

Torreense: Vágner, Rui Silva, João Afonso, Gustavo Marques, Simão Rocha, Guilherme Morais (João Oliveira, 75), Cícero, João Cardoso (Diego Raposo, 84), Picas (Renato Santos, 75), Frédéric Maciel (Mateus, 67) e João Vieira (Neneco Renteria, 75).

(Suplentes: Léo Navacchio, Mateus, Diego Raposo, João Oliveira, Duarte Carvalho, João Paulo, Renato Santos, Neneco Renteria e Keffel)

Treinador: Pedro Moreira.

BSAD: Gonçalo Tabuaço, Diogo Tavares, Trova Boni, Nuno Tomás, Henrique Custódio, Tembeng, Braima Sambú (Patrick Ferreira, 90+4), Chico Teixeira (Tiago Lopes, 79), Rúben Oliveira (Jefferson, 87), Edgar Pacheco (Danny Henriques, 88) e Kikas (Tomás Castro, 88).

(Suplentes: Dylan Silva, Brian Saramago, Jefferson, Danny Henriques, Tomás Castro, Martim Coxixo, Patrick Ferreira e Tiago Lopes).

Treinador: Nandinho.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para João Afonso (52), Trova Boni (59), Mateus (71), Braima Sambú (84) e Patrick Ferreira (90+5).