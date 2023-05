B SAD anula desvantagem de dois golos e empata na receção ao Mafra

Golos do empate surgiram em dois minutos

B SAD e Mafra empataram este sábado a dois golos em jogo da 32.ª jornada da II Liga, num jogo que o Mafra dominou quase por completo, deixando escapar a vitória nos últimos minutos.

Sempre superiores no encontro, os comandados de Rui Borges adiantaram-se no marcador com um golo de Fati (32) e na segunda parte ampliaram por Diogo (55). Nos 10 minutos finais da partida, António Montez (81) e Jefferson (83) ainda foram a tempo de salvar o empate para a equipa lisboeta.

Com este desfecho, o Mafra interrompa a série de quatro vitórias no campeonato, a melhor sequência da época, e com 44 pontos sobe provisoriamente ao quinto lugar e fica à espera do que conseguem fazer Feirense e Vilafranquense. Já a B SAD, na ponta oposta da tabela, com 31 pontos, mantém-se como 16.º classificado, lugar que dá acesso ao play-off de manutenção, e mantém a esperança de se manter nas ligas profissionais.

Jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.

BSAD - Mafra, 2-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Fati, 32 minutos.

0-2, Diogo, 55.

1-2, António Montez, 81.

2-2, Jefferson, 83.

Equipas:

B SAD: Gonçalo Tabuaço, Boni, John Kelechi, Nuno Tomás, Jójó, Rúben Oliveira (Ageu, 59), Braima, Henrique (Coxixo, 73), Tavares (Jefferson, 52), Fabrício (António Montez, 52) e Chico (Samuel Lobato, 59).

(Suplentes: Dylan Silva, Saramago, Jefferson, Fofana, Coxixo, Bernardo Caldeira, Samuel Lobato, Ageu e António Montez).

Treinador: Zé Pedro.

Mafra: Renan, Diga, Pedro Pacheco (João Goulart, 82), Pedro Barcelos, Edwin Vente, Leonardo, Chriso, Loide Augusto (Lucas, 69), Miguel Sousa (Banjaqui, 69), Fati (Vítor Gabriel, 82) e Diogo (Pedro Lucas, 82).

(Suplentes: Samu, Pedro Lucas, Pité, Lucas, Bility, Banjaqui, João Goulart, Lopes e Vitor Gabriel).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Rui Costa (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Chriso (17), Tavares (29), Pedro Pacheco (60), Samuel Lobato (71), Jefferson (84) e Braima (90+3). Cartão vermelho direto para John Kelechi (36).

Assistência: cerca de 200 espectadores.