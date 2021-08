Ayongo: "Esta época vou tentar marcar entre 15 a 20 golos"

Ayongo bisou contra o Casa Pia e marcou outro golo diante do mesmo rival na Taça da Liga. Meta pessoal do avançado ganês já está traçada, ele que apontou a velocidade como a sua principal arma...

Na primeira temporada ao serviço do Académico Viseu, Paul Ayongo apontou dez golos em 33 jogos, mas agora pretende superar os números do ano anterior, assim como os pontos obtidos pela equipa de Zé Gomes. E nos primeiros dois jogos, ambos contra o Casa Pia, o avançado já marcou por três vezes, tendo sido decisivo para o triunfo no jogo inaugural da Liga SABSEG (2-1).

"Esta época vou tentar marcar entre 15 a 20 golos. Fiquei feliz pela primeira vitória, mas o mais importante é a equipa ganhar", vincou o ganês, de 24 anos, definindo-se como "um jogador rápido".

"Gosto de aproveitar os espaços nas costas da defesa, através da minha velocidade, é o que aqui chamam de profundidade. E claro sempre que tenho hipóteses, procuro finalizar", contou Ayongo, que chegou a Portugal na temporada 2014/15 para o Oeiras e já fala um português percetível, tendo poucas vezes recorrido à tradução para o inglês durante a entrevista.

"Agora já falo melhor, mas os primeiros anos foram difíceis. A Liga portuguesa é muito competitiva, mais tática, há muito talento e melhores condições do que no Gana. Quando cheguei para os juniores do Oeiras, tive a oportunidade de jogar contra Sporting, Benfica e isso ajudou-me a crescer", lembrou, acrescentando: "Gostaria de um dia jogar em Espanha ou Inglaterra, mas chegar Liga Bwin também seria um sonho", contou o avançado, que teve na temporada 2017/18 a mais produtiva, quando representou o Amarante (23 golos em 32 jogos).

Sobre o sector mais ofensivo dos viseenses, que perdeu um dos melhores marcadores - o australiano Carter - Ayongo acredita que o grupo irá superar isso. "O Carter era um bom ponta de lança, ajudou-nos muito na época passada [nove golos]. Tem muita qualidade, mas não nos podemos focar só num jogador. O que conta é a equipa, ele agora não está aqui, mas vão aparecer outros. Neste momento, há o André Claro, o Romy, o João Vasco e poderão chegar mais", finalizou.