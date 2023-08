Aves SAD vence Marítimo na estreia dos madeirenses em casa

Os madeirenses realizaram o primeiro encontro oficial da época diante dos seus adeptos, que responderam em massa, com mais de 7000 mil espetadores presentes no estádio.

O Aves SAD venceu esta sexta-feira o Marítimo, por 1-0, no primeiro jogo dos madeirenses em casa na época 2023/24 da II Liga, decidido a favor da equipa da Vila das Aves com um golo de Bernardo Martins.

Os leões do Almirante Reis realizaram o primeiro encontro oficial da época diante dos seus adeptos que responderam em massa, com mais de 7000 mil espetadores presentes no Estádio do Marítimo, mas os três pontos ficaram do lado do Aves, que segue a senda vitoriosa e somou a quarta vitória consecutiva da temporada, a segunda na II Liga, selada com um golo de Bernardo Martins aos 63 minutos.

O Marítimo entrou em campo com o mesmo onze que venceu o Nacional (2-1) na jornada inaugural, tendo o Aves, que também vinha de uma vitória, diante do Belenenses (1-0), sido obrigado a alterar a frente de ataque, devido à lesão de Nenê, para entrada de Sangaré.

O jogo teve uma primeira parte muito disputada, mas com escassas situações de verdadeiro perigo, tendo a primeira situação digna de registo surgido apenas ao minuto 31, com Luís Silva a tentar surpreender Salin com um remate à entrada da grande área, para defesa atenta do guardião dos insulares.

Os verde rubros ainda festejaram golo já no tempo de compensação do primeiro tempo, após um cruzamento de Bruno Xadas, descaído na ala direita, para Platiny encostar para o fundo das redes de Pedro Trigueira, mas o lance acabou anulado por posição irregular do avançado, por menos apenas três centímetros.

O emblema da Vila das Aves subiu as linhas na etapa complementar e, ao minuto 63, acabou por colher os frutos, quando Vasco Lopes num passe a desmarcar, permitiu que Bernardo Martins surgisse nas costas da defesa maritimista, logrando o primeiro e único tento da partida.

O encontro que contou com inúmeras paragens, devido ao aumento de faltas na etapa complementar, culminou com 10 minutos de compensação, mas o resultado manteve-se o mesmo, com o Aves a segurar a vitória pela margem mínima até ao apito final.