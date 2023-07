Aves SAD prepara Taça da Liga com triunfo sobre Varzim

Os pupilos de Jorge Costa lograram vencer na Póvoa de Varzim com tentos de Fábio Pacheco e de um autogolo. João Vieira reduziu para a formação poveira

O Aves SAD venceu esta quarta-feira no reduto do Varzim, da Liga 3, por 2-1, em jogo de caráter particular, no último ensaio antes da segunda fase da Taça da Liga.

Os pupilos de Jorge Costa lograram vencer na Póvoa de Varzim com tentos de Fábio Pacheco e de um autogolo. João Vieira reduziu para a formação poveira.

O Aves SAD, da II Liga, volta aos relvados na sexta-feira, na Vila das Aves, em jogo da segunda fase da Taça da Liga, diante do "vizinho" Vizela, da I Liga.