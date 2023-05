Aves SAD lança nova imagem em breve e já iniciou obras nas instalações

Palavras do presidente da sociedade do Vilafranquense, que acordou o arrendamento do estádio do Desportivo das Aves 1930.

O futuro Aves SAD divulgará em breve a sua nova imagem, assinalou este sábado o presidente da sociedade do Vilafranquense, que compete na II Liga e acordou o arrendamento do estádio do Desportivo das Aves 1930.

"Essa revelação está próxima e espero que, se não for na próxima semana, seja daqui a duas. Vamos anunciar a imagem e já estamos a trazer todo o material para cá. Isto leva sempre algum tempo, mas estaremos todos a postos antes do começo do campeonato", referiu à agência Lusa Henrique Sereno, cuja SAD vai assumir uma nova designação e emblema ao transferir-se de Vila Franca de Xira para a Vila das Aves na próxima época.

Em 15 de abril, os sócios do refundado Desportivo das Aves 1930, atual líder da Série 4 de manutenção na Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto, aprovaram em assembleia geral extraordinária o acordo negociado com o quinto classificado da II Liga.

Em discussão estava uma proposta de arrendamento do Estádio do CD Aves durante um período de 10 anos pelo emblema de Vila Franca de Xira, concelho do distrito de Lisboa, que está localizado a 320 quilómetros da Vila das Aves, pertencente ao distrito do Porto.

Esse contrato é automaticamente renovável e permite ao Vilafranquense SAD resolver o processo de venda da respetiva licença de participação na II Liga e passar a assumir as camadas jovens do Aves 1930, cuja atual secção de futebol vai cessar no final de junho.

"O licenciamento do Aves SAD está em ordem e tem sido feito [junto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional] com a máxima naturalidade. Começámos as obras no estádio e estamos a fazer reformas dentro dos balneários, na zona dos camarotes e no sistema de iluminação. Além disso, os [dois] campos de treino já começaram a ser feitos, até porque queremos começar mesmo em força esta próxima época", especificou Henrique Sereno.

O Vilafranquense SAD tem jogado como visitado em Rio Maior, situado a 50 quilómetros da sua cidade-sede, desde a subida à II Liga, em 2018/19, e é quinto colocado, com 45 pontos, estando arredado da luta pela promoção direta à I Liga e do acesso ao play-off.

A administração estava determinada em deixar Vila Franca de Xira, quatro anos após ter adquirido o Vilafranquense por 1,8 milhões de euros (ME), sendo que os sócios do clube fundador aprovaram em 2022 a venda de uma participação de 10% detida na sociedade.

Henrique Sereno falou no final de um jogo particular disputado na manhã de hoje entre o Vilafranquense SAD e o Desportivo das Aves 1930, que foi presenciado por cerca de 100 espetadores no Estádio do CD Aves e finalizou com uma goleada dos ribatejanos (6-0).

Num embate com duas partes de meia hora, o franco-argelino Menaour Belkheir (cinco e 10 minutos), o costa-marfinense Balla Sangaré (21 e 30+1), Bernardo Martins (17) e Né (33), na própria baliza, marcaram para o conjunto orientado por Ricardo Chéu, que tinha perdido na véspera na visita ao Leixões (0-2), para a 33.ª e penúltima jornada da II Liga.

"Este jogo partiu de uma proposta feita pelo presidente do Aves 1930 e aceitámo-la com todo o gosto. Seis elementos desta equipa vão fazer a pré-época connosco. É um prémio para eles, pois têm sofrido muito à custa das limitações impostas ao clube, e uma forma de nos tentarmos aproximar a esta terra", expôs Henrique Sereno, que revela apenas no final da época se Ricardo Chéu será o primeiro treinador da história do futuro Aves SAD.

O futebol profissional voltará à Vila das Aves, freguesia do concelho de Santo Tirso, três anos depois do adeus à I Liga do vencedor da edição 2017/18 da Taça de Portugal, que está impedido há duas épocas pela FIFA de inscrever novos jogadores, na sequência da insolvência da SAD, responsável por ter acumulado dívidas de 17,1 ME a 110 credores.

Despromovida pela via desportiva à II Liga em 2019/20, a sociedade então liderada pelo chinês Wei Zhao enfrentou diversas rescisões unilaterais de jogadores, equipa técnica e funcionários e falhou o licenciamento para as provas profissionais da época seguinte, prescindindo de competir no Campeonato de Portugal, então terceiro escalão nacional.