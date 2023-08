Aves SAD estreia-se na II Liga a derrotar o Belenenses

Pedro Trigueira foi a figura maior do jogo, ao segurar a vantagem do Aves SAD, conseguida por Luís Silva, aos 39 minutos

O Aves SAD entrou a ganhar na II Liga SABSEG, após uma vitória suada na receção ao Belenenses, por 1-0, num jogo em que a reação da formação do Restelo esbarrou num guarda-redes inspirado.

Pedro Trigueira foi a figura maior do jogo, ao segurar a vantagem do Aves SAD, conseguida por Luís Silva, aos 39 minutos, com duas intervenções decisivas no segundo tempo, o período de maior domínio do Belenenses, que voltou a disputar uma partida de um campeonato profissional cinco anos volvidos.

O Aves SAD, que mantém a invencibilidade desde a pré-temporada, incluindo agora três jogos oficiais, sentiu dificuldades para esticar o jogo e aproximar-se da baliza contrária no segundo tempo, mas teve o mérito de saber recuar linhas e fechar os caminhos da sua baliza, logrando um triunfo importante.

Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.

Aves SAD - Belenenses, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Luís Silva, 39 minutos.

Aves SAD: Pedro Trigueira, Léo Alaba (Ricardo Dias, 84), Anthony Correia, Clayton, Fernando Fonseca (Gustavo Mendonça, 76), Fábio Pacheco, Bernardo Martins (Dioh, 66), Luís Silva, Mercado, Nenê (Balla Sangaré, 76) e Vasco Lopes (Edson Farias, 66).

(Suplentes: Simão Bertelli, Thiago Freitas, Zé Ricardo, Ricardo Dias, João Amorim, Dioh, Gustavo Mendonça, Edson Farias e Balla Sangaré).

Treinador: Jorge Costa.

- Belenenses: David Grilo, Tiago Manso (Clé, 59), Rui Correia, Chima Akas, Saná, Duarte Valente, Chapi Romano (Hélio Cruz, 71), Danny (Moha Keita, 59), Rúben Pina (Cain Attard, 59), Ricardo Matos e Sambú (Moninhas, 81).

(Suplentes: Guilherme Oliveira, André Serra, Cain Attard, Felipe Dini, Pedro Carvalho, Hélio Cruz, Clé, Moninhas e Moha Keita).

Treinador: Bruno Dias.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vasco Lopes (27), Saná (45+2), Danny (50), Fábio Pacheco (88) e Dioh (90+4).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.