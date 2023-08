Aves SAD encerra pré-temporada com empate diante do Valladolid

Nenê, avançado de 40 anos, foi a figura maior do encontro

O Aves SAD empatou este sábado 3-3 no reduto do Valladolid, equipa do segundo escalão de Espanha, com um "bis" de Nenê, no último encontro particular antes do arranque da II Liga.

O 'inevitável' avançado, de 40 anos, voltou a ser a figura maior do Aves SAD, ao anotar dois dos três golos da equipa da Vila das Aves, que esteve a perder por 3-0 diante do conjunto que, na última época, foi relegado à II liga espanhola. Vasco Lopes marcou o outro golo da formação lusa.

A formação orientada por Jorge Costa termina oficialmente a pré-temporada sem derrotas em nove encontros disputados, entre particulares (cinco vitórias e dois empates) e dois oficias, ambos para a Taça da Liga, conseguindo qualificar-se para a fase de grupos após deixar pelo caminho Desportivo de Chaves, nas grandes penalidades (após 0-0 no tempo regulamentar), e Vizela, ambos da I Liga.

O Aves SAD estreia-se na II Liga com a receção ao histórico Belenenses, de regresso aos campeonatos profissionais, no próximo sábado, dia 12 de agosto, em jogo marcado para as 18h00.