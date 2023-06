Aves SAD arranca atividade a 26 de junho com trabalhos de pré-época

Nortenhos vão assumir a licença de participação na II Liga pertencente ao Vilafranquense.

O futuro Aves SAD, que vai competir na II Liga, principiará oficialmente as suas atividades em 26 de junho, com cinco dias dedicados a exames médicos e físicos, que antecedem o primeiro treino, a 1 de julho.

Fonte do clube detalhou à agência Lusa o planeamento da pré-época dos nortenhos, que vão assumir a licença de participação naquele escalão pertencente ao Vilafranquense, cuja SAD negociou o arrendamento do estádio do refundado Desportivo das Aves 1930.

Ao mudar-se de Vila Franca de Xira, concelho do distrito de Lisboa, para a Vila das Aves, que está situada a 320 quilómetros de distância e pertence ao município de Santo Tirso, no distrito do Porto, a administração liderada por Henrique Sereno vai desvincular-se dos ribatejanos e ostentar uma nova designação e emblema, que ainda serão desvendados.

Desconhecido também permanece o nome do sucessor do treinador Ricardo Chéu, que conduziu o Vilafranquense ao sétimo lugar na edição 2022/23 da II Liga, com 46 pontos, mas não acompanhará a deslocação da SAD para o recinto do Aves 1930, vencedor da Série 4 de manutenção na Divisão de Honra distrital da Associação de Futebol do Porto.

O futebol profissional volta à Vila das Aves três anos depois do adeus à I Liga do Clube Desportivo das Aves, vencedor da Taça de Portugal em 2017/18, que está impedido há duas temporadas pela FIFA de inscrever novos atletas, na sequência da insolvência da SAD, responsável por ter gerado dívidas de 17,1 milhões de euros (ME) a 110 credores.

Despromovida pela via desportiva à II Liga em 2019/20, a sociedade então liderada pelo chinês Wei Zhao enfrentou diversas rescisões unilaterais de jogadores, equipa técnica e funcionários e falhou o licenciamento para as provas profissionais da época seguinte, prescindindo de competir no Campeonato de Portugal, então terceiro escalão nacional.