Aves SAD apresenta o primeiro reforço para 2023/24

Quinze anos depois, Jorge Teixeira está de regresso ao futebol português e vai representar o Aves SAD.

O Aves SAD, que vai competir na II Liga, anunciou esta quinta-feira a contratação de Jorge Teixeira, o primeiro reforço para a nova época. O defesa-central português, de 36 anos, representava o Sint-Truiden, da Bélgica.

Formado no Sporting e com passagens por Casa Pia, Odivelas e Fátima, Jorge Teixeira deixou o país em 2008, quando assinou pelo Atromitos, do Chipre. Depois, passou por AEP (Chipre), Maccabi Haifa (Israel), FC Zurique (Suíça), Siena (Itália), Standard Liège (Bélgica), Charlton Athletic (Inglaterra) e Sint-Truiden (Bélgica). 15 anos depois regressa ao futebol português.

O Aves SAD vai ser treinado por Jorge Costa.