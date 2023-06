Aves SAD anuncia o segundo reforço para 2023/24

Redação com Lusa

O médio Fábio Pacheco vai reforçar o Aves SAD, informou esta sexta-feira o clube da II Liga, dando conta da contratação do jogador proveniente do Moreirense, pelo qual alinhou nas últimas cinco temporadas.

Na última, Fábio Pacheco contribuiu com três golos em 23 jogos para ajudar os cónegos a regressarem ao escalão principal e a erguerem o título de campeões da II Liga.

Fábio Pacheco, de 35 anos, conta com um vasto currículo no futebol português, contabilizando passagens por Marítimo, Vitória de Setúbal, Tondela e Paços de Ferreira, emblema no qual se formou e pelo qual se estreou na I Liga.

O futebolista junta-se no plantel da formação comandada por Jorge Costa ao defesa central Jorge Teixeira, de 36 anos, que foi a primeira contratação anunciada pelo emblema sucessor do Vilafranquense.

Os dois reforços, de resto, serão "caras novas" no sábado, naquele que será o primeiro treino da temporada.