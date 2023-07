Lank Vilaverdense anuncia duas renovações no plantel

Zé Pedro e Laércio vão continuar ao serviço da equipa na II Liga.

O Lank Vilaverdense, que garantiu a promoção para a II Liga em 2022/23, anunciou esta quinta-feira as renovações de contrato de Zé Pedro e Laércio, que vão acompanhar a equipa na subida.

O avançado, de 30 anos, parte desta forma para a terceira temporada consecutiva no clube, que também representou na época 2017/18. Já o central brasileiro, da mesma idade, segue igualmente para a terceira época seguida em Vila Verde, após ter registado 15 jogos e um golo na época transata.

Por sua vez, em 2022/23, Zé Pedro apontou quatro golos e três assistências em 37 jogos, regressando agora a uma competição que já disputou com a camisola do Académico de Viseu, contando também com um jogo na I Liga, na época 2015/16, ao serviço do Rio Ave.