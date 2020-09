Avançado que passou pelo Portimonense reforça o Estoril

João Carlos passou pelo Portimonense em 2018/19, voltou ao Brasil e agora regressa a Portugal pelas portas do Estoril.

O ponta de lança brasileiro João Carlos é a mais recente contratação do Estoril para a presente época, ao assinar um contrato válido por um ano com o segundo classificado da II Liga.

Segundo fonte oficial do clube adiantou à agência Lusa, o jogador proveniente do Clube de Regatas Brasil (CRB), que compete na série B do Brasileirão, já integrou o treino desta manhã às ordens do treinador Bruno Pinheiro e mostrou-se entusiasmado pela chegada aos estorilistas.

"Já seguia o Estoril Praia e tenho vindo a acompanhar o clube nos últimos tempos, quer na I Liga, quer na II Liga. Gosto de Portugal, já cá tinha jogado e quando recebi a proposta do Estoril Praia fiquei muito feliz, pois é o projeto de que estou a precisar para crescer ainda mais como jogador", afirmou o avançado aos canais de comunicação do clube da linha.

Esta é a segunda passagem de João Carlos pelo futebol português, depois de ter representado o Portimonense em 2018/19, no qual somou um total de 24 jogos (15 pela equipa principal e nove pelos sub-23) e dois golos. Na última época, participou em 15 encontros pelo CRB e apontou três golos, contando ainda no seu trajeto com experiências no Fluminense, Ponte Preta e Cabofriense, entre outros emblemas de menor dimensão no Brasil.

O plantel do Estoril conta já com outros 17 reforços oficialmente anunciados para a temporada 2020/21: Murilo Freitas, Igor Goularte, André Vidigal, Lucas Silva, Hugo Gomes, André Clóvis, Hugo Basto, Carles Soría, Nuno Macedo, Bruno Lourenço, Thiago Rodrigues, Volnei Feltes, Yakubu Aziz, João Gamboa, Rosier, Hodzic e José Valente.