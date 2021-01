Avançado do Feirense chega aos 175 golos na carreira

Em Portugal, Fabrício representou Câmara de Lobos, Machico, Benfica Castelo Branco, Operário Lagoa, Leiria, Estoril, Covilhã, Famalicão, Farense e Feirense.

17 épocas, 19 clubes e 175 golos marcados. Fabrício chegou, no último domingo diante do Vizela, a uma marca ao alcance de poucos jogadores. São já 175 golos desde que terminou a formação. Tudo começou em 2004, no Brasil e a aventura prosseguiu em Portugal, em 2007. No nosso país, Fabrício representou clubes como Câmara de Lobos, Machico, Benfica Castelo Branco, Operário Lagoa, Leiria, Estoril, Covilhã, Famalicão, Farense e Feirense.

O maior reconhecimento chegou há três anos: melhor marcador da ll Liga, com 16 golos marcados, e subida de divisão pelo Famalicão. Com menos golos ajudou, um ano depois, o Farense a nova subida. Mudou-se para Santa Maria da Feira com igual propósito: leva três golos e, como já se referiu, domingo alcançou uma marca digna de registo: 175 golos!

A título de curiosidade, a melhor temporada do brasileiro foi ao serviço do Benfica Castelo Branco onde marcou por 23 vezes. Em Chipre fez 20 golos e no Famalicão e Covilhã repetiu os 16 tentos.