Avançado costa-marfinense Lacina Traoré reforça Varzim

O experiente ponta de lança, de 31 anos, conta com um vasto currículo no futebol europeu, tendo já representado clubes de nomeada, como o Everton, de Inglaterra, o CSKA Moscovo, da Rússia, ou o Mónaco, de França, onde foi treinado pelo português Leonardo Jardim

O Varzim anunciou esta sexta-feira a contratação do avançado costa-marfinense Lacina Traoré, que estava sem clube depois de rescindir com os turcos do Bandirmaspor.

Lacina Traoré conta ainda com experiências no futebol da Rómenia, ao serviço do Cluj, em Espanha, no Sporting de Gijon, e na Hungria, no Ujpest, sendo esta a sua primeira passagem por Portugal.

O emblema da Póvoa de Varzim não divulgou a duração do vínculo com o avançado, que foi 13 vezes internacional pela Costa do Marfim, e ao longo da sua carreira já apontou 104 golos em jogos oficiais.

Lacina Traoré já começou a treinar às ordens do técnico dos poveiros Pedro Miguel, sendo o segundo reforço garantido pelo clube nortenho nesta janela de transferência de inverno, depois de assegurado o empréstimo de Tomás Silva, junto do Vizela.

O Varzim tem atualmente o pior ataque da II Liga, com apenas 14 golos apontados em 19 jogos, que coloca a equipa o penúltimo lugar da classificação, com apenas 12 pontos.