Autogolo permitiu regresso do Farense aos triunfos frente a um Mafra em crise

Farense volta às vitórias na receção ao Mafra e segura terceiro lugar na II Liga. Os saloios somam quatro jogos sem vencer, com três derrotas e um empate.

O Farense bateu, este domingo, o Mafra por 1-0, voltando aos triunfos na II Liga, após quatro jogos sem ganhar, e segurando o terceiro lugar na conclusão da 21.ª jornada.

O golo na própria baliza de Leandrinho (47 minutos) deu a vitória aos algarvios, que, com 38 pontos, perseguem o Estrela da Amadora, segundo classificado com 40, enquanto o Mafra, que terminou com 10 unidades, por expulsão de Loide Augusto (86), ocupa o 14.º lugar, com 21.

O Mafra esteve melhor na fase inicial do encontro, com vários remates nos primeiros 10 minutos e uma oportunidade clamorosa desperdiçada pelo extremo Ença Fati, que, no coração da área, atirou muito torto, após passe atrasado de Leonardo.

Numa primeira parte com posse de bola equilibrada, o Farense guiou o seu futebol pela direita, através das investidas de Elves Baldé, mas falhou na hora de rematar à baliza, somando apenas alguns tiros intercetados pela defensiva forasteira.

O ritmo da partida foi decrescendo com o passar dos minutos e o perigo só voltou à beira do intervalo, numa jogada individual de Loide Augusto pela esquerda, cujo remate foi cortado na "hora h" por Marco Matias.

A segunda parte arrancou praticamente com o Farense em vantagem (47): após canto da esquerda, Vítor Gonçalves cabeceou ao primeiro poste para defesa incompleta de Renan Bragança e, em cima da linha de baliza, Leandrinho, pressionado por Robson, acabou por marcar na própria baliza.

O Mafra tentou responder, com Loide Augusto a falhar a emenda no lance mais perigoso (75), mas o Farense também esteve perto do segundo golo, em remates de Vítor Gonçalves (61) e Marco Matias (78) para fora.

A equipa de José Mota - estreia a vencer ao segundo encontro no comando técnico - segurou a diferença mínima até ao apito final, frente a um Mafra enfraquecido com a expulsão de Loide Augusto (86), até aí o seu melhor elemento.

Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Mafra, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Leandrinho, 47 minutos (própria baliza).

Equipas:

- Farense: Rafael Defendi, Pastor, Gonçalo Silva, Robson, Talocha, Marcos Paulo (Cláudio Falcão, 77), Vítor Gonçalves (Mattheus Oliveira, 77), Fabrício Isidoro, Elves Baldé (Sapara, 70), Marco Matias (Lucão, 90+4) e Pedro Henrique (Rui Costa, 70).

(Suplentes: Ricardo Velho, Muscat, Sapara, Lucão, Bandarra, Rui Costa, Cristian Ponde, Mattheus Oliveira e Cláudio Falcão).

Treinador: José Mota.

- Mafra: Renan Bragança, Diga (Guilherme Henrique, 70, Lucas Gabriel, 90+6), Ousmane Diao, Pedro Pacheco, Gui Ferreira, Leandrinho, Léo Cordeiro (Miguel Sousa, 84), Loide Augusto, Pité (Vítor Gabriel, 84), Ença Fati (Lucas Silva, 70) e Pedro Lucas.

(Suplentes: Samú Silva, Pedro Barcelos, Lucas Silva, Chris Kouakou, João Goulart, Guilherme Henrique, Lucas Gabriel, Miguel Sousa e Vítor Gabriel).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Marco Matias (15), Diga (37), Elves Baldé (45+1), Fabrício Isidoro (62), Loide Augusto (73 e 86). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Loide Augusto (86).

Assistência: Cerca de 2.500 espectadores.