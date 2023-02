Luís Silva, jogador do Vilafranquense, atingiu, inadvertidamente, uma criança que estava na bancada do Estádio Marcolino de Castro, este sábado, e, prontamente, verificou se estava tudo bem com o jovem adepto, pedindo-lhe desculpa. O momento mereceu os aplausos dos adeptos fogaceiros. O Vilafranquense venceu o Feirense por 2-1.