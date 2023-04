Treinador do Benfica B: "Até para proteger o árbitro, não o podem colocar neste jogo"

Declarações de Luís Castro, treinador do Benfica B, após a derrota em casa do Moreirense, por 7-4, na ronda 28 da Liga SABSEG.

O Benfica B foi este domingo derrotado em Moreira de Cónegos, por 7-4, e Luís Castro voltou a deixar críticas à arbitragem. O treindor das águias lamentou a nomeação de João Afonso, o mesmo juiz que já tinha sido visado na partida com o Estrela da Amadora, da ronda 20.

"Ainda não conseguimos ter duas jornadas seguidas com o mesmo onze. Treinar uma equipa B tem esta complicação. Têm feito um trabalho espetacular, têm dado o máximo. Tivemos uma reacção na segunda parte muito forte. O Moreirense é, de longe, o melhor plantel do campeonato. Defensivamente cometemos alguns erros, mas também há coisas muitos boas. Marcar quatro golos a uma equipa destas não é fácil", afirmou na entrevista rápida da SportTV.

"Tinha prometido não falar mais de arbitragem, mas tenho de falar. Disse após o jogo com o Estrela que o árbitro não me aparecesse mais à frente e desejei-lhe toda a sorte do mundo. Como é possível ter sido nomeado depois de estar dois meses sem arbitrar? Até para proteger o árbitro, não o podem colocar neste jogo. Concordo que foi mal anulado um golo ao Moreirense, mas há um penálti sobre o Gerson quando estava 0-0. Se concretizássemos seria totalmente diferente. Avisei os jogadores no hotel, disse que seria o mesmo árbitro, mas que não pensassem nisso. Agora, são três pontos [perdidos] em Vila Franca, no Estrela e no Moreirense. Quero saber de quem é a responsabilidade. É do treinador, sempre, mas se tivéssemos mais seis pontos se calhar era totalmente diferente. Não compreendo. Por uma questão de defender o emblema que tenho ao peito e os jogadores, acho que está a ser demais", disse ainda.

O Benfica B está no 14.º lugar do campeonato, com 31 pontos.