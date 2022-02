O Leixões-Estrela da Amadora teve confusão no final do jogo. Gonçalo Tabuaço, guarda-redes do Estrela da Amadora, foi expulso e teve que ser agarrado por André Geraldes

O Leixões-Estrela da Amadora teve confusão no final do jogo. Gonçalo Tabuaço, guarda-redes do Estrela da Amadora, foi expulso e teve que ser agarrado por André Geraldes, presidente da SAD do Estrela, que o encaminho para o túnel.

O JOGO apurou que de acordo com o relatório do Delegado da Liga presente no encontro, a polícia retirou do estádio "um adepto afeto ao clube visitado situado na bancada poente, topo norte, por se dirigir ao jogador da equipa visitante n.º 17, Maestro, fazendo uso, por repetidas vezes, da seguinte expressão 'Ó Niga, estás a levar duas vezes no cú'".

"Nesta bancada poente, topo norte, encontravam-se exclusivamente adeptos afetos à equipa visitada, utilizando adereços alusivos àquela equipa e festejando os três golos marcados", lê-se no relatório.