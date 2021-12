Às custas do Covilhã, Leixões regressa às vitórias, quase dois meses depois

Serranos, que perderam por 2-1, no Estádio do Mar, não vencem desde a segunda jornada

O Leixões recebeu e bateu hoje o Sporting da Covilhã por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da Liga Portugal SABSEG, quebrando um jejum de vitórias que durava desde 15 de outubro.

O melhor deste jogo surgiu após o intervalo, com os anfitriões a marcarem dois golos, por Thalis, aos 47 minutos, e Kiki, aos 61, tendo os forasteiros reduzido aos 90, graças a um cabeceamento do central Jaime.

As duas equipas entraram neste jogo pressionadas pelos maus resultados e o futebol que ambas apresentaram foi muito mais condicionado pelo coração e pela vontade do que pela cabeça e pela qualidade, motivos pelos quais o encontro esteve longe de ser um primor técnico.

Sem vitórias desde a segunda jornada, o Covilhã, que se apresentou com três centrais, conseguiu responder ao maior caudal ofensivo do Leixões na fase inicial e conquistou três cantos, contra nenhum do opositor nos primeiros 20 minutos.

O primeiro canto do Leixões nasceu de um ataque pelo corredor direito, aos 27 minutos, e permitiu a Gustavo França cabecear à vontade, mas para fora.

Ninguém poderá acusar os jogadores leixonenses de não terem rematado à baliza, porque o fizeram várias vezes, mas quase sempre sem a melhor direção.

A grande situação de perigo da primeira parte surgiu aos 36 minutos, e num lance que valeu um cartão amarelo para Lucas Barros e livre para o Leixões. Thalis bateu, Luan Santos cabeceou e Léo Navachio evitou o golo com uma defesa para canto.

Depois de uma primeira parte equilibrada e desinteressante, o Covilhã quase marcou no primeiro ataque após o reatamento e o Leixões marcou mesmo jogada seguinte, aos 47 minutos. Thalis desfez o "nulo" depois de um ataque rápido pela direita.

Kiki fez a assistência para o primeiro golo e marcou o segundo, aos 61 minutos, após mais um raide ofensivo do Leixões pela direita e uma finalização confusa e em despique direto com o defesa central Jaime.

O Sporting da Covilhã reagiu, tomou conta do jogo e começou a aproximar-se da baliza leixonense e a criar lances de perigo para Stefanovic, que, aos 77 minutos, desviou para canto um cruzamento perigoso. Aos 80, Devid Silva também quase marcou, isolado por Ricardo Vaz.

O golo que os visitantes muito procuraram chegou aos 90 minutos, na sequência de um livre lateral, ao qual Jaime deu seguimento, batendo Stefanovic.

Com este resultado, o Leixões ocupa agora o nono posto, com 18 pontos, e o Sporting da Covilhã mantém-se no 16.º, o primeiro acima da linha de água, com 12.