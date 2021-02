Artur Jorge passa a prioritário no Chaves, mas Braga é o grande entrave

Gorada a possibilidade de contratar Sérgio Vieira, o alvo é, agora, o treinador dos sub-23 do Braga. Acordo não está fechado.

Artur Jorge, treinador dos sub-23 do Braga, é o novo alvo da SAD do Chaves, à procura de um substituto para Carlos Pinto no comando técnico flaviense, isto depois de já ter tentado Sérgio Vieira, que recentemente saiu do Farense.

O JOGO sabe que as partes já conversaram e Artur Jorge vê com bons olhos o desafio proposto pela administração. No entanto, o grande entrave chama-se Braga. O técnico, 49 anos, tem contrato com os arsenalistas e António Salvador não pretende libertá-lo até porque o Braga, segundo classificado no apuramento de campeão da Liga Revelação, almeja o título nacional de sub-23. As conversações decorrem e devem continuar durante esta quita-feira. Todavia, a SAD tem já outro nome para abordar caso não consiga fechar Artur Jorge. Vítor Campelos, treinador de 45 anos que na época passada orientou o Al-Tawoon (Arábia Saudita) é o próximo desejo do Chaves.

Noutro contexto, a equipa continua a preparar o jogo da próxima jornada, domingo, contra o Benfica B. Mantêm-se, por agora, as ausências do central Calasan, do lateral-esquerdo José Gomes e do avançado Juninho. As sessões de trabalho estão a ser orientadas por Rafael Pinheiro e Tiago Castro, adjuntos de Carlos Pinto que permaneceram no clube.