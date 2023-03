Arthur Chaves eleito o melhor jogador de fevereiro na Liga SABSEG

Central do Académico de Viseu venceu prémio atribuído pelo Sindicato dos Jogadores.

Arthur Chaves, central do Académico de Viseu, foi eleito, pelo Sindicato dos Jogadores, o melhor jogador do mês de fevereiro na Liga SABSEG. O jogador brasileiro de 22 anos somou 16,54% dos votos, seguido pelo médio Michel Lima (Oliveirense), com 13,07%, e pelo ala Jean Felipe, do Estrela da Amadora, que conquistou 12,44% das preferências.

Arthur foi titular e totalista nos três jogos que o Académico de Viseu realizou no período em avaliação, tendo contribuído para a invencibilidade dos viriatos em fevereiro, mês no qual sofreram apenas dois golos, somando duas vitórias (2-0 sobre o Farense e 2-1 sobre o Torreense) e um empate a uma bola, diante do Tondela.

A atribuição do prémio é feita através do valor médio das pontuações dadas pelos diários desportivos e das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé.

Recorde os vencedores anteriores:

Agosto/setembro: Kodisang (Moreirense)

Outubro: André Clóvis (Académico de Viseu)

Novembro/dezembro: Ricardo Ribeiro (Oliveirense)

Janeiro: Ronaldo Tavares (Estrela da Amadora)