O Farense, que em 2022/23 terá como objetivo o regresso à Liga principal do futebol português, vai iniciar os treinos com vista à nova temporada no dia 27 de junho, estando os exames médicos agendados para o dia 24.

Até ao momento, o emblema algarvio contratou quatro jogadores: Talocha, lateral ofensivo ex-Gil Vicente, Vítor Gonçalves, médio ex-Nacional, Marcos Paulo, médio ex-Vizela e Marco Matias, avançado ex-Nacional.