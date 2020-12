Arouca vence Covilhã e continua de olho nos lugares cimeiros

Triunfo por um golo sem resposta.

O Arouca venceu na receção ao Covilhã por 1-0, na 12.ª jornada da II Liga, com um golo solitário de Bukia que mantém a formação na perseguição aos lugares de subida.

Com este resultado, os caseiros ficam a quatro pontos do primeiro lugar graças ao tento apontado aos 57 minutos, enquanto os leões da serra somaram a terceira derrota consecutiva no campeonato, desta feita sem o treinador Capucho no banco, devido à covid-19.

A primeira parte foi parca em oportunidades, mas, logo aos oito minutos, Gilberto surgiu na "cara" de Fernando Castro, para atirar muito perto do poste esquerdo e, perto do intervalo, o Arouca ficou perto do golo num remate de Leandro Silva bloqueado pela defesa e, na recarga, Adílio atirou por cima.

As entradas de Deivison Borges e Gui Inters no regresso dos balneários prometiam maior caudal ofensivo dos "serranos", mas foram os anfitriões que criaram perigo, num remate forte de Leandro Silva.

Cinco minutos depois, jogada pelo flanco esquerdo da formação de Armando Evangelista, Mateus Quaresma cruzou, André Silva rematou contra um adversário e Bukia, solto de marcação, inaugurou o marcador.

A pressão forte do Arouca na fase de construção dificultou a tarefa de uma formação que até entrou bem na partida, mas foi perdendo inspiração, tendo o Arouca controlado a partida e ficado perto de aumentar a vantagem num cabeceamento de Nuno Rodrigues, aos 72 minutos, que passou perto do poste, e num remate de Thales, já em tempo de descontos.

Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca, em Aveiro.

Arouca - Sporting da Covilhã, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Bukia, 57 minutos.

Equipas:

- Arouca: Fernando Castro, Thales, Brunão, João Basso, Mateus Quaresma, Marco Soares, Pedro Moreira (Yaw Moses, 86), Leandro Silva (Nuno Rodrigues, 69), Adílio, André Silva e Bukia (Lawrence Ofori, 75).

(Suplentes: Victor Braga, Baptiste Aloé, Joel Ferreira, Diogo Clemente, Lawrence Ofori, Yaw Moses, Nuno Rodrigues, Júnior Sena e Heliardo).

Treinador: Armando Evangelista.

- Sporting da Covilhã: Léo Navachio, Jean Filipe, André Almeida, Joel Vital, Tiago Moreira, Lamine (Daffé, 79), Filipe Cardoso, Enoh (Inusah, 61), Gilberto (Deivison Borges, 46), Gleison (Leo Cá, 73) e Areias (Gui Inters, 46).

(Suplentes: Igor, David Santos, Daffé, Leo Cá, Jorge Vilela, Inusah, Ídris, Gui Inters e Deivison Borges).

Treinador: Capucho (ausente do banco devido a covid-19 e substituído por Luciano Vítor).

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Leandro Silva (11) e Filipe Cardoso (24).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.