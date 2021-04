Arouca vence aflita Oliveirense e mantém-se na luta pela subida

O Arouca venceu este domingo a Oliveirense 3-0, em jogo da 28.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, que os arouquenses decidiram ainda na primeira parte, mantendo-se envolvidos na luta pela subida de divisão.

Bukia, aos 33 minutos, André Silva, aos 45, e Adílio, já aos 90+3, apontaram os golos de um desafio em que a formação de Oliveira de Azeméis ainda esboçou uma reação no segundo tempo, mas insuficiente para almejar outro resultado e sair dos lugares de despromoção

Co este triunfo, o Arouca não descolou do grupo que luta pela subida divisão, seguindo no sexto lugar, com 47 pontos, a dois de uma posição de promoção, enquanto a Oliveirense manteve-se em zona de descida, no penúltimo lugar, com 26 pontos, menos um que o Varzim, a primeira equipa acima da 'linha de água'

Os arouquenses começaram cedo a justificar o triunfo, com uma entrada mais determinada no desafio, instalando-se na área contrária e importunando um adversário que centrava atenções a defender, mas sentia dificuldades para responder em contra-ataque.

Numa toada de insistência, que nem sempre propiciava um bom espetáculo, os locais acabaram por dobrar a resistência da formação de Oliveira de Azeméis, pouco depois da meia-hora, com Bukia a inaugurar o marcador, numa arrancada desde o meio-campo, após solicitação de André Silva, que deixou quatro adversários pelo caminho.

Só quando se viu em desvantagem, a Oliveirense ganhou mais presença na área adversária, mas continuava a mostrar debilidades no passe, propriedade que o Arouca dominava melhor, acabando por chegar ao 2-0, já em cima do intervalo, num cabeceamento de André Silva.

No regresso do descanso, o técnico dos visitantes promoveu três alterações de uma assentada, dotando a equipa de mais soluções ofensivas, que precipitaram uma maior presença na área adversária, embora sem oportunidades de golo condizentes, apesar de algumas ameaças.

Já o Arouca, mais focado em gerir o resultado e a mirar a terceira vitória consecutiva, ainda explorou alguns contra-ataques e um par de remates de longe, mas só no último momento do jogo conseguiu chegar ao 3-0, numa recarga de Adílio.

Jogo no Estádio do Municipal de Arouca, em Arouca.

Arouca - Oliveirense, 3-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Bukia, 33 minutos.

2-0, André Silva, 45.

3-0, Adílio, 90+3.

Equipas:

- Arouca: Victor Braga, Thales, Basso, Selma Velázquez, Joel, Leandro (Yaw Moses, 90+2), Bukia (Adílio, 71), Pedro Moreira, Arsénio (Quaresma, 90+2), Pité (Marco Soares, 80) e André Silva (Heliardo, 80).

(Suplentes: Fernando Castro, Heliardo, Adílio, Yaw Moses, Brunão, Júnior Sena, Caballero e Marco Soares).

Treinador: Armando Evangelista.

- Oliveirense: Arthur, Leandro, Steven Pereira, Kadri, Léo Bahia, Filipe Alves (Luisinho, 46), Sele Davou (Thalis 46), Filipe Gonçalves, Kenidy (Lima, 46), Michael (António Gomes, 83) e Dionathã.

(Suplentes: Coelho, Machado, Lima, Luisinho, Pedro, Hugo Oliveira, António Gomes e Thalis).

Treinador: Raul Oliveira

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Steven Pereira (17), Leandro (63), André Silva (65) e Pedro Moreira (70).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.