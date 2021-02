Arouca regressa às vitórias e quebra série invencível do líder Estoril

O único golo da partida foi apontado por Arsénio, aos 12 minutos.

O Arouca venceu esta terça-feira o Estoril por 1-0, na 18.ª jornada da II Liga, quebrando a série de cinco jogos sem vitórias e a senda invencível de 15 partidas dos canarinhos.

O único golo da partida foi apontado por Arsénio, aos 12 minutos, valendo a vitória à formação de Armando Evangelista que se aproxima do pódio, no sexto lugar, com 27 pontos, enquanto a formação de Bruno Pinheiro, que não perdia desde a segunda jornada, mantém a liderança, com 38 pontos, mais dois do que a Académica.

Depois de oito minutos de espera devido a lesão de Thales - que viria a sair perto do intervalo - e uma falha no equipamento do árbitro, os anfitriões aproveitaram a pausa logo na retoma, com André Silva a encontrar Arsénio na área, que desviou oportunamente para marcar o único golo da partida.

Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca, em Aveiro.

Arouca - Estoril: 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Arsénio, 12 minutos.

Equipas:

Arouca: Victor Braga, Thales (Joel Ferreira, 43), Basso, Brunão, Quaresma, Pedro Moreira, Leandro Silva, Adílio, Lawrence Ofori (Pité, 66), Arsénio e André Silva (Mauro Caballero, 71).

(Suplentes: Fernando Castro, Baptiste Aloe, Joel Ferreira, Marco Soares, Yaw Moses, Pité, Bukia, Heliardo e Mauro Caballero).

Treinador: Armando Evangelista.

Estoril: Dani Figueira, Carles Soria, Hugo Gomes, Hugo Basto, Joãozinho, Gamboa (Zé Valente, 81), Lazare, Crespo (Marcos Valente, 62), Harramiz (André Vidigal, 76), André Clóvis (João Carlos, 62) e Bruno Lourenço (Murilo, 76).

(Suplentes: Thiago Silva, André Vidigal, Zé Valente, Pedro Empis, Murilo, Marcos Valente, André Franco, Rosier e João Carlos).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Leandro Silva (15), Adílio (33), Crespo (39), André Silva (45), Lazare (79) e Arsénio (90+6). Cartão vermelho direto para Hugo Gomes (51).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à covid-19.