Parceria com a Skita estende-se até 2025.

O Arouca oficializou a renovação do acordo de patrocínio com a Skita, marca que "veste" o clube desde 2018, ano em que este desceu do principal escalão do futebol nacional para a II Liga.

Trata-se da parceria mais longa com uma marca de equipamentos e também do maior acordo de patrocínio da história do emblema que milita na Liga SABSEG.

O novo vínculo é válido até à época 2024/25.