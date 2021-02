Arouca goleia em Viseu e sobe ao quinto lugar na II Liga

Com o triunfo em Viseu, o Arouca ascendeu ao quinto lugar, com 34 pontos, enquanto o Académico, com 19, manteve o 16.º, e antepenúltimo posto

O Arouca goleou o Académico, por 4-0, em Viseu, com dois golos em cada parte, em jogo da 21.ª jornada da II Liga, subindo ao quinto lugar e mantendo os beirões em dificuldades na classificação.

No Estádio do Fontelo, André Silva "bisou", primeiro aos 32, de livre direto, e no segundo tempo, aos 54. Baso, de penálti, fez o segundo golo do Arouca aos 35, e Adílio marcou aos 52.

Com o triunfo em Viseu, o Arouca ascendeu ao quinto lugar, com 34 pontos, enquanto o Académico, com 19, manteve o 16.º, e antepenúltimo posto na II Liga de futebol, uma posição apenas acima da "linha de água".

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, Viseu.

Académico de Viseu - Arouca, 0-4.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, André Silva, 32 minutos.

0-2, Basso (grande penalidade), 35.

0-3, Adílio, 52.

0-4, André Silva, 54.

Equipas:

- Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Joel, Tiago Mesquita, Mathaus, Jorge Miguel, Zimbabwe (Diogo Santos, 68), Fernando Ferreira (Jere, 76), André Carvalhas (Paná, 61), Luisinho, João Vasco (Yuri Araújo, 46) e Paul Ayongo (Carter, 61).

(Suplentes: Janota, Diogo Santos, Yuri Araújo, Jere, Carter, Yang Sena, Bondoso, Filipe e Paná).

Treinador: Pedro Duarte.

- Arouca: Victor Braga, Thales Oleques (Caballero, 85), Basso, Brunão (Sema Velazquez, 46), Joel Ferreira, Yaw Moses (Luis Gustavo, 85), Pedro Moreira, Ofori, Arsénio (Bukia, 72), Adílio e André Silva (Heliardo, 79).

(Suplentes: Fernando Castro, Sema Velazquez, Heliardo, Bukia, Luis Gustavo, Pité, Aloe, Caballero e Marco Soares).

Treinador: Armando Evangelista.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ricardo Fernandes (34), Joel Ferreira (47), Fernando Ferreira (75) e Joel (87).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.