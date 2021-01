Arouca e Mafra anulam-se e prolongam série sem vencer na II Liga

Arouquenses tiveram chance clamorosa em cima do apito final para vencer, mas João Basso desperdiçou a grande penalidade favorável. Equipas continuam separadas por um ponto

O Arouca e o Mafra empataram a zero, este domingo, em jogo da 16.ª jornada da II Liga, somando agora quatro e seis jogos sem vencer, respetivamente. A formação arouquense desperdiçou um penálti no final da partida.

À procura de vitórias que as alavancassem na metade superior da tabela, os mafrenses entraram melhor na primeira parte, enquanto os arouquenses foram superiores na segunda metade, com João Basso a dispor de uma grande penalidade aos 90 minutos, embora falhada.

Os "saloios" podiam ter inaugurado o marcador em Arouca por três ocasiões, primeiro num livre executado por Nuno Campos e defendido por Victor Braga, guardião que, pouco depois, saiu mal num pontapé de canto, mas Camará não conseguiu aproveitar ao cabecear por cima.

Aos 25 minutos de jogo, uma excelente jogada coletiva do Mafra permitiu a Kaká entrar sozinho na grande área contrária, tendo atirado ao lado do poste à saída do guarda-redes, com o nulo a manter-se no tempo de descanso do desafio.

No regresso dos balneários, o Arouca respondeu por intermédio de Pedro Moreira e Mateus Quaresma, mas foi o Mafra que esteve perto de marcar por intermédio de Camará que "fuzilou" a baliza de Victor Braga para uma grande intervenção do guarda-redes.

Já nos últimos minutos, Ofori rematou de longe para defesa atenta de Carlos Henriques e o árbitro Manuel Oliveira assinalou uma grande penalidade por falta sobre Pedro Moreira, que João Basso desperdiçou ao rematar ao lado, com o esférico ainda a embater no poste.

Com este empate a zero, o Mafra fica posicionado no oitavo lugar da classificação, com 23 pontos, enquanto o Arouca situa-se na sexta posição da tabela, com 24 pontos.