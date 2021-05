Arouca cumpre jogo à porta fechada na receção ao Chaves

Jogo agendado para sábado pode ditar a subida à I Liga.

O Arouca vai cumprir um jogo à porta fechada no sábado, frente ao Chaves, na 34.ª e última jornada da II Liga portuguesa de futebol, confirmou esta quinta-feira a Liga de clubes.

A sanção refere-se a uma decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciada em 12 de maio, através da qual o Arouca foi punido com um jogo à porta fechada e multado por violação dos regulamentos em relação ao sistema de videovigilância.

Segundo o CD da FPF, foi dada como provada a violação dos deveres regulamentarmente previstos quanto ao sistema de videovigilância nos jogos do Arouca em casa frente ao Leixões, FC Porto B e Vizela, todos a contar para a II Liga.

No comunicado divulgado esta quinta-feira pela Liga de clubes, pode ler-se que o Arouca prescindiu do prazo regulamentar de 15 dias úteis para a pena se tornar efetiva, pelo que vai ser aplicada de imediato, no próximo jogo no Estádio Municipal de Arouca, a realizar no sábado, diante do Chaves, e que pode garantir a subida de divisão à formação de Armando Evangelista.

O Arouca vai cumprir a sanção numa altura em que os jogos das competições profissionais em Portugal têm sido realizados sem a presença de público, devido à pandemia de covid-19.

Os arouquenses ocupam atualmente o terceiro lugar, em zona do play-off de promoção, com 62 pontos, a um ponto do segundo, o Vizela, que está em lugar de subida direta ao escalão máximo do futebol português, e com três pontos de vantagem sobre a Académica, quarta colocada.