Arouca comunica duas saídas do plantel

Além de Diogo Clemente, que segue para a Amadora, Nuno Rodrigues também deixa o clube da II Liga.

O Arouca rescindiu contrato com o médio Nuno Rodrigues por mútuo acordo e emprestou o Diogo Clemente ao Estrela da Amadora, do Campeonato de Portugal, informou o emblema da II Liga.

"[Diogo Clemente] É transferido na condição de emprestado até ao final da temporada para o clube da série G do Campeonato de Portugal. Informa-se ainda que Nuno Rodrigues rescindiu por mútuo acordo. Agradecemos todo o empenho e desejamos os maiores sucessos para o futuro", escreveram os arouquenses, confirmando a notícia avançada por O JOGO em relação a Clemente.

Ambos chegaram esta temporada a Arouca, mas Diogo Clemente, de 25 anos, não conseguiu convencer Armando Evangelista, tendo atuado por quatro vezes, enquanto Nuno Rodrigues, de 26 anos, era aposta do técnico no início da temporada, perdendo espaço no meio campo com o decorrer da época, somando 14 presenças.

Depois da derrota em Chaves, no domingo, o Arouca é agora oitavo classificado no segundo escalão e enfrenta o líder do campeonato, Estoril, a 2 de fevereiro.