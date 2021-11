Árbitro do Estrela da Amadora-Benfica B agredido no acesso ao balneário

O Conselho de Arbitragem emitiu um comunicado em que dá conta de agressões a um árbitro do Estrela da Amadora-Benfica B.

O Conselho de Arbitragem (CA) comunicou, através de nota oficial publicada no site da Federação Portuguesa de Futebol, que um dos árbitros do Estrela da Amadora-Benfica B, de segunda-feira, foi agredido no "corredor de acesso ao balneário", no Estádio José Gomes.

"Um dos responsáveis pela agressão foi identificado pelas forças de segurança presentes no estádio", revela o CA.

O Benfica B venceu o Estrela da Amadora por 6-3, num jogo muito polémico que contou para a 12.ª jornada da Liga SABSEG.

O comunicado do Conselho de Arbitragem:

"O árbitro do Estrela da Amadora-Benfica B, da Liga 2, relatou ao Conselho de Arbitragem, esta segunda-feira, agressões no corredor de acesso ao balneário utilizado pela equipa de arbitragem no Estádio José Gomes.

Um dos responsáveis pela agressão foi identificado pelas forças de segurança presentes no estádio.

O Conselho de Arbitragem já participou a ocorrência ao Conselho de Disciplina.

O CA repudia de forma veemente este acontecimento, que considera da maior gravidade, e manifesta a sua solidariedade para com a equipa de arbitragem constituída por Miguel Nogueira, Nuno Pereira, José Luzia e Pedro Brás.

Os recintos desportivos têm de ser locais de segurança, onde todos podem exercer a sua atividade livremente.

O que se passou esta segunda-feira numa competição profissional envergonha e merece a célere e total punição dos responsáveis.

O Conselho de Arbitragem apela a todos os agentes desportivos para a necessidade de garantir a segurança nos eventos que organizam e pelos quais são responsáveis.

Casos como o desta segunda-feira não podem repetir-se.

O Conselho de Arbitragem prestará todo o apoio à equipa de arbitragem."