Após dois anos no FC Porto B, Samba Koné muda de clube na II Liga

SAD do Académico de Viseu oficializa o primeiro reforço para a nova época.

O maliano Samba Koné é o primeiro reforço do Académico de Viseu, com um contrato válido até 2027, informou este domingo a SAD do clube da II Liga.

O médio chega do FC Porto B, em que esteve nas duas últimas temporadas por empréstimo do Derby Académie, do Mali, depois de se ter estreado no futebol europeu ao serviço dos espanhóis do Alavés, na equipa B.

É o primeiro reforço que a SAD do Académico de Viseu dá ao técnico Vítor Martins, depois de ter oficializado a saída de nove atletas que integraram o plantel da temporada passada.

Quanto a renovações, estão confirmadas as do guarda-redes senegalês Mbaye e do médio ofensivo espanhol Javi Currás.

O plantel do Académico de Viseu já regressou ao trabalho, para uma pré-época que, entre 6 e 15 de julho, inclui um estágio na Alemanha, nos arredores da cidade de Munique.