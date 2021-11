APAF quer "consequências exemplares" por agressões ao árbitro do E.Amadora-Benfica B

Organismo de Luciano Gonçalves repudiou os atos de violência relatados pelo juiz Miguel Nogueira e pediu castigos em instâncias desportivas e criminais

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) pediu, esta terça-feira, 'mão pesada' ao Conselho de Disciplina para punir as agressões sofridas pelo árbitro principal do E. Amadora-Benfica B e disse que procederá a ação disciplinar e judicial.

"O futebol não é uma bolha onde a agressão, a ameaça, o insulto e a falta de respeito por outro colega sejam normais. Pedimos que o Conselho de Disciplina tenha ação de consequências exemplares e os tribunais civis condenem criminalmente os comportamentos e as ações", escreve o órgão, em comunicado.

"Iremos agir disciplinarmente e judicialmente sobre todos os incidentes do jogo de ontem. Continuamos esperançados que a sensação de impunidade não perdure muito mais tempo no futebol português", acrescenta a mesma nota.

A APAF expressa o repúdio sobre as "agressões, ambiente hostil e intimidatório" à equipa de arbitragem liderada por Miguel Nogueira, juiz que relatou ao Conselho de Arbitragem ter sido alvo de agressões no túnel de acesso do estádio da Reboleira.

Para o organismo liderado por Luciano Gonçalves, é " inaceitável que continue a existir episódios destes no desporto, mais grave ainda numa competição profissional que deveria ser o exemplo para os milhares de adeptos e jovens praticantes".

O árbitro Miguel Nogueira relatou, ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, ter sido agredido no jogo entre o Estrela da Amadora e o Benfica B, motivando-o a participar a ocorrência ao sub-organismo federativo.

"O árbitro do Estrela da Amadora-Benfica B, da II Liga, relatou ao CA, esta segunda-feira, agressões no corredor de acesso ao balneário utilizado pela equipa de arbitragem no Estádio José Gomes. Um dos responsáveis pela agressão foi identificado pelas forças de segurança presentes no estádio", informou o CA.