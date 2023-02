Aos 39 anos, Nenê renova com Vilafranquense

Esta época, o avançado regista 11 remates certeiros no campeonato, o que o torna no melhor marcador da equipa e no segundo melhor marcador da competição, apenas superado por André Clóvis, que leva 16 golos ao serviço do Académico de Viseu

O avançado Nenê renovou contrato com o Vilafranquense até 2024, anunciou esta segunda-feira o clube que ocupa a quinta posição da Liga SABSEG.

O brasileiro, de 39 anos, chegou ao emblema do Ribatejo em 2021, tendo, desde então, marcado 25 golos em 52 jogos.

Esta época, o avançado regista 11 remates certeiros no campeonato, o que o torna no melhor marcador da equipa e no segundo melhor marcador da competição, apenas superado por André Clóvis, que leva 16 golos ao serviço do Académico de Viseu.